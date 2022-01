Emilia Romagna, 9 decessi a Rimini, provincia d'Italia con più casi ogni centomila abitanti

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Come fa notare il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi, “il trend che Omicron ha mostrato nel resto del mondo è stato di una rapidissima salita dei contagi e di una altrettanto rapidissima discesa”. Al momento, in Italia il rallentamento c'è, ma non una discesa evidente. Anche i dati della Fondazione Gimbe, in attesa di quelli dell'Istituto superiore di sanità di domani, parlano di aumento dei posti letto in area medica più lento rispetto alla settimana precedente. Dati ancora non facilmente interpretabili, aggiunge la Fondazione, che evidenzia come la scorsa settimana in 10 Regioni si sia registrato un incremento percentuale di nuovi casi e in altre 10 una riduzione. Tra le 58 province italiane in cui l'incidenza supera i 2.000 casi per 100mila abitanti al primo posto c'è Rimini, con 3.358, seguita da Forlì-Cesena (3.296) e Bolzano (3.279). Quarta è Ravenna (3.027), a riprova di un'alta incidenza di casi in tutta la Romagna. Nella Regione sono oltre 20mila i nuovi positivi (20.140); 53 i ricoverati in più in area medica (e +3 terapie intensive), 33 i decessi, di cui ben 9 a Rimini, oggi la provincia più colpita (sei uomini di 69, 72, 87, 89 e due di 90 anni e tre donne di 72, 82 e 89 anni) e che conta anche 1.725 casi. Ieri la morte di un riccionese di 51 anni, conosciuto per il suo passato da calciatore: aveva deciso di non vaccinarsi.







In tutta Italia gli over 50 che hanno effettuato solo ora la prima dose sono aumentati del 28,1%. Scende sotto 190mila l'incremento (188.797), sempre oltre il milione i tamponi processati, 159 i ricoveri ordinari in più, 10 le terapie intensive, ma ancora 385 decessi. L'Austria, dove si protesta per l'imminente obbligo vaccinale, annunciato per il 1 febbraio, addirittura si vorrebbe introdurre una lotteria nazionale legata ai vaccini: 500 euro di premio per incoraggiare chi non si è ancora vaccinato, inoltre 400 milioni per i Comuni virtuosi, ossia con la più alta percentuale di immunizzati. E mentre il governo britannico valuta la decisione definitiva circa la revoca di tutte le restrizioni così come annunciato dal piano di Johnson, la Svezia allenterà le regole della quarantena, per evitare che l'ondata di contagi paralizzi il Paese. I positivi o coloro che vivono con un positivo si isoleranno per 5 giorni e non più 7, e alcune categorie, come sanitari e polizia, non dovranno fare la quarantena anche se in contatto con positivi.