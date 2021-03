L'EMERGENZA NELLE REGIONI Emilia Romagna a un passo dalla zona rossa, domani la decisione Per il Centro europeo la Regione è già classificata rosso scuro. Aumentano i ricoveri, tra questi anche Roul Casadei, in ospedale a Cesena

Partita la zona rossa per Bologna e Modena fino al 21 marzo, ma per la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tutta la Regione è classificata rosso scuro, insieme alle province di Trento e Bolzano. E' un momento delicato e complesso, ammette il presidente Bonaccini, in considerazione del dilagare delle varianti: senza una risposta veloce, ha concluso, “rischiamo di essere travolti”. Le limitazioni della zona arancione non bastano più, e nel monitoraggio di domani la Regione sembra quasi dare per scontato l'ingresso in zona rossa. Da giorni i ricoveri sono in aumento, tra questi anche il re del liscio, Roul Casadei, in ospedale a Cesena: ha 83 anni e un inizio di polmonite da Covid-19.

[Banner_Google_ADS]

Sorti focolai in alcune case di riposo nell'Imolese, dove sono stati segnalati casi di infezione anche in soggetti già immunizzati. Anche oggi sono oltre 2.500 i nuovi positivi (2.545), la percentuale sul numero di tamponi fatti da ieri (38.231) è del 6,7%. 8 in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva (259), crescono di oltre 70 quelli negli altri reparti Covid (2.600, +75). 25 i decessi, 4 in provincia di Rimini (1 donna di 99 anni e 3 uomini di 83, 92 e 94 anni), dove i casi in più sono 219 (130 sintomatici). Record assoluto di contagiati nelle Marche, 919, tra i quali circa la metà in provincia di Ancona (437), 117 a Pesaro Urbino.



I più letti della settimana: