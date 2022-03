Emilia-Romagna: accolti quasi 10mila profughi; Bonaccini: “Dare contributo a chi accoglie”

Dall'inizio della guerra in Ucraina, l'Emilia-Romagna ha accolto quasi 10mila profughi in fuga. La cabina di regia regionale, presieduta da Stefano Bonaccini che ha anche il ruolo di commissario, ne ha finora contati 9.264, di cui 4.250 minori e 3.604 donne. Sono già stati consegnati 5.756 codici Stp (Straniero temporaneamente presente), i tesserini sanitari provvisori che permettono a tutti i profughi di usufruire di qualunque servizio o prestazione sanitaria, secondo le regole e le modalità ordinarie. Lo screening anti-Covid previsto ha riscontrato attualmente una positività del 3,2%.

E proprio la Regione Emilia-Romagna, nella riunione fra la Conferenza delle Regioni e il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha proposto al governo di destinare un contributo economico di autonoma assistenza a chi accoglie le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina, o in casa propria o mettendo a disposizione un alloggio. "Dobbiamo mettere in campo misure concrete - sostiene Bonaccini - per sostenere chi sta aprendo le proprie porte all'accoglienza. L'impegno comune e lo sforzo diffuso coinvolgono tutti i soggetti: istituzioni, prefetture, comuni ed enti locali, associazionismo e terzo settore. Ma soprattutto famiglie e cittadini. Davvero gli emiliano-romagnoli stanno dando ancora una volta prova di grande generosità".