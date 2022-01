Emilia Romagna: al via la terza dose per 12 - 15enni, cambiano le procedure per uscire dalla quarantena

Cambiano le regole in Emilia Romagna e si semplificano le procedure per chiudere isolamento e quarantena. Da lunedì prossimo 10 gennaio sarà infatti possibile chiudere l'isolamento o la quarantena grazie ad un tampone rapido eseguito in farmacia, con i costi a carico del servizio sanitario. Inoltre, dal 17, in caso di tampone positivo eseguito e domicilio, sarà possibile caricare una foto con l'esito del test nella sezione dedicata del portale regionale: in questo modo sarà possibile fin da subito avviare il periodo di isolamento, senza dover aspettare i tempi dell'azienda sanitaria.

Si allarga in Regione anche la campagna vaccinale, con l’avvio delle somministrazioni della terza dose per la fascia 12-15 anni. Gli over 50 non ancora vaccinati, invece, potranno presentarsi nei centri vaccinali ed essere vaccinati senza prenotazione.