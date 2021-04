Emilia Romagna: al via le prenotazioni per gli over 60. Obesi inseriti tra le categorie a rischio

L'Assessore alla Salute dell'Emilia Romagna nella serata di ieri ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Regione. "Ad oggi l'Emilia-Romagna ha somministrato il 92,2% delle dosi di vaccino anti Covid ricevute. Dal 27 dicembre ad oggi la regione ne ha ricevute - tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca - un milione e 289.060. Ha affermato Raffaele Donini. "Oggi abbiamo ricevuto 112.320 dosi di Pfizer, e meno male", ha aggiunto. "Siamo al limite della possibilità di somministrazione mantenendo quel minimo di scorta e di riserva che ci consente di aspettare poi forniture successive", ha aggiunto.

Nella popolazione delle persone estremamente vulnerabili che dovranno prioritariamente ricevere il vaccino anti Covid "abbiamo inserito anche le persone obese di qualunque età", che sono "estremamente a rischio. Abbiamo assunto una iniziativa unica in Italia, che proporremo nei prossimi giorni alle farmacie": alle persone sarà data l'opportunità di misurare sotto la supervisione del farmacista il proprio indice di massa corporea e, se questo indice sarà di 35 e oltre, "potranno già prenotare il vaccino".

Infine da Donnini l'annuncio: "Se tutto procederà come previsto dal Governo, si parte anche con la vaccinazione degli over60". Da lunedì 26 aprile saranno aperte le agende per gli appuntamenti vaccinali dei cittadini dai 65 ai 69 anni, quindi i nati dal 1952 al 1956 compresi, e due settimane dopo, lunedì 10 maggio, al via le prenotazioni per la fascia d'età 60-64 anni, cioè le classi dal 1957 al 1961. Il via, sottolinea Donini, è subordinato alla realizzazione del piano del generale Figliuolo sulle 500mila somministrazioni al giorno in Italia tra fine aprile e inizio maggio. "Siamo pronti" come struttura organizzativa, quindi "queste date le annunciamo".