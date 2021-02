Emilia Romagna annuncia oltre 340mila vaccini entro febbraio, tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Scade il 15 febbraio il decreto legge che vieta gli spostamenti tra Regioni. Sarà dunque probabilmente la prima decisione del nuovo governo. L'ultimo Dpcm invece, scade il 5 marzo. Durante il fine settimana numerosi i controlli per evitare assembramenti nelle strade e nei locali. E mentre nel Lazio è partita la vaccinazione agli over 80, l'Emilia Romagna annuncia che entro febbraio arriveranno oltre 340mila dosi, tra Pfizer e Moderna, cui da domani si aggiunge anche AstraZeneca. Di queste, 75.600 sono destinate alla Romagna. E a proposito di AstraZeneca, il coordinatore della campagna vaccinale in Gran Bretagna rassicura sulla sua efficacia, ma uno studio preliminare svolto in Sudafrica, che sarà presentato all'Oms, indica che sulla variante locale l'efficacia scende al 10%.

I risultati di una ricerca condotta dalla Statale di Milano inoltre, rivela che il 60% degli italiani è disponibile a vaccinarsi contro il Covid-19, il 30% è scettico, e tra questi il 6% può essere definito no vax, contrario per principio ai vaccini. I più propensi a vaccinarsi sono gli anziani (75%) e i giovani (67%).





La curva dell'epidemia è ferma per la terza settimana consecutiva, i dati risentono della consueta flessione dei tamponi da fine settimana (144.270): l'aumento è sotto gli 8.000 casi (7.970), ma è in aumento tutto il resto, terapie intensive (2.143, +36), ricoverati (19.527, +261) e soprattutto vittime, 307 (91.580 totali). Su quasi 11mila tamponi (10.990), l'Emilia-Romagna ha l'aumento peggiore in tutta Italia di nuovi positivi, 1.273. Aumentano di due unità le terapie intensive (183), mentre tornano sopra quota duemila gli altri reparti Covid (2.002, +52); 32 le vittime, 5 a Rimini (una donna di 90 anni e 4 uomini di 56, 72, 84 e 96 anni), 129 i casi in più nella provincia (37 sintomatici). E mentre gli Stati Uniti superano i 27 milioni di contagi e i 463.000 morti, Cuba sta sviluppando un proprio vaccino contro il Covid-19, chiamato Soberana, che una volta approvato sarà offerto gratuitamente non solo alla popolazione ma anche ai turisti.