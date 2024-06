Paolo Cevoli nello spot della Regione Emilia-Romagna

Aumenta, nei primi cinque mesi 2024, la raccolta di plasma e piastrine, e si va verso un anno record. Quasi 106mila chilogrammi raccolti in aferesi. In Emilia-Romagna, alla vigilia della Giornata mondiale dei donatori di sangue, arriva il via libera dalla Giunta al Piano sangue, che nelle prossime settimane approderà in Assemblea legislativa.

All’attore romagnolo Paolo Cevoli, testimonial della campagna, il compito di ricordare quanto sia importante donare sangue prima delle vacanze.

Sempre più persone scelgono di donare il sangue. Nel 2023, agli appelli hanno risposto in 146.218 (+5.321 rispetto al 2022), un numero che, come negli anni precedenti, ha permesso alla regione di confermare la propria autosufficienza e al tempo stesso di inviare supporto a quelle in difficoltà. Un risultato che è merito soprattutto dei volontari e delle volontarie di Avis e Fidas.

Nel video le interviste a Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, Maurizio Pirazzoli, presidente regionale AVIS e Michele Di Foggia, presidente regionale Fidas.