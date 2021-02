Emilia Romagna, aumentano le zone in "arancione scuro", ma primi effetti positivi delle vaccinazioni

I dati in Emilia-Romagna

In Emilia Romagna primi effetti positivi del vaccino, ma intanto in alcune zone aumentano i contagi. In due mesi di somministrazioni crollano le positività nel personale sanitario (-86%), già 90mila i vaccinati, in netta discesa anche nelle residenze per anziani (-66%), in 20mila hanno ricevuto le dosi, tanto che il 90% delle strutture è Covid-free. Sono i primi effetti positivi delle vaccinazioni, la Regione si dice pronta ad accelerare la campagna, se arriveranno altri farmaci. Intanto però sono sempre più le zone in “arancione scuro”, nuovo modo di chiamare aree con maggiori restrizioni: in pratica non ci si sposta da casa se non per motivi di lavoro, salute e necessità, non si fanno visite a parenti e amici se non per le urgenze, anche se restano aperte le attività economiche. I Comuni del bolognese vi entrano da domani al 14 marzo, stessa decisione per Bologna. Le aree di Imola e Ravenna sono in arancione scuro da ieri, ed ora preoccupa anche la provincia di Modena, con quasi il 90% dei posti letto Covid occupato.









Per il presidente Bonaccini “siamo all'inizio della terza ondata, i casi crescono a un tasso quasi tre volte superiore alla media nazionale. Il virus viaggia soprattutto tra giovani e giovanissimi – continua - dunque le nuove misure sono indispensabili”. E incontra gli organizzatori di eventi, per aggiornare i protocolli di sicurezza del comparto, con un focus dedicato ai matrimoni. Anche i numeri confermano l'andamento: oltre 2.500 i nuovi positivi (2.575), per una incidenza che cresce al 6,4% (40.148 tamponi). Ancora in aumento gli indicatori ospedalieri (211 terapie intensive, +8; 2.092 reparti Covid, +37). 31 i decessi da ieri, nessuno a Ravenna e a Rimini, dove i casi in più sono 258 (130 sintomatici). Nelle Marche, dove da domani scuola in Dad al 100%, sono 686 i contagi da ieri, 144 a Pesaro Urbino.