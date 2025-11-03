Emilia-Romagna: avanza il “Piano Marshall dell’acqua”

Avanza il “Piano Marshall dell’acqua”, varato dalla Regione Emilia-Romagna: oltre 800 milioni di euro investiti per opere irrigue, a cui si aggiungono altri 450 milioni circa per interventi inerenti la sicurezza del territorio, di cui 363 milioni in seguito all’alluvione del maggio 2023 e 13 milioni sui Piani della Protezione civile regionale per gli eventi 2023 e 2024. Il tutto per un totale di 1,2 miliardi, nel periodo che va dal 2018 al 2025.

Sono 1.371 gli interventi sul territorio regionale, di cui il 45,3% ultimati; una trentina valgono più di 10 milioni di euro l’uno. Diverse le fonti di provenienza dei finanziamenti: Programmazione sviluppo rurale e Fondo Sviluppo e Coesione, PNRR, Piano Invasi, fondi ministeriali, risorse regionali, ordinanze commissariali. "Questo piano Marshall dell'acqua da 1 miliardo e 200 milioni di euro di interventi che le bonifiche stanno realizzando - dice l'Assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi - ci consentirà di aumentare la superficie irrigua, di aumentare l'efficienza e anche di ridurre eventuali inefficienze, eventuali sprechi. Ci sarà un aumento di 70 milioni di metri cubi di acqua che si potrà quindi utilizzare in maniera più intelligente e in maniera più puntuale. Naturalmente noi dobbiamo continuare collaborando con le bonifiche. Sono fuori bandi per 20 milioni di euro per la realizzazione di invasi, di invasi aziendali, per tenere l'acqua quando c'è e usarla nei periodi di siccità e faremo presto un bando da 24 milioni di euro per la prevenzione delle frane e del dissesto idrogeologico sempre rivolto a imprese agricole e a enti di bonifiche. Quindi è una collaborazione che proseguirà perché abbiamo bisogno di prevenire, abbiamo bisogno di mantenere il territorio".

Il punto in Regione insieme all'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Presente il presidente Francesco Vincenzi. Conclusi questi interventi, in cantiere nuove opere per migliorare la resilienza dei territori e l’uso consapevole dell’acqua a sostegno del mondo agricolo. "La capacità del mondo dei Consorzi di Bonifica - conferma Vincenzi - grazie a un lavoro fatto in sinergia con la Regione Emilia-Romagna, con i territori, di quello che è stato il lavoro rispetto alle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma anche di risorse che arrivano da altre fonti di finanziamento, dimostrando come i Consorzi di Bonifica siano capaci di raccogliere quelle che sono le esigenze del territorio, progettare, mandarle in gara e soprattutto realizzarle in tempi record".

Nel video le interviste ad Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura Emilia-Romagna e Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.