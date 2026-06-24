CALDO Emilia Romagna, bollino rosso almeno fino ai primi di luglio Arpae: ondata di calore più lunga e forte mai registrata. Ordinanza del sindaco di Rimini per prevenire gli incendi

Caldo: tutta Europa boccheggia, Emilia Romagna compresa; una situazione che richiede la responsabilità e l’attenzione di tutti per evitare danni sia alla salute sia all’ambiente.

Valori massimi che toccano in pianura i 38 gradi, e che nel fine settimana potrebbero arrivare ai 39 e addirittura 40: molto alti per l’Emilia Romagna, e non solo perché siamo ancora alla fine di giugno, ma anche in confronto con quelli in genere registrati nei mesi centrali dell’estate.

Superato ogni record storico giornaliero della Regione, e sembra che non vi sarà tregua almeno fino al primo luglio, con l’ondata di calore più lunga e forte mai registrata.

La conseguenza è anzitutto il disagio per le persone, che vengono invitate a tenersi informate grazie all’attività del Centro funzionale regionale Arpae e a seguire le consuete raccomandazioni, a protezione soprattutto dei soggetti più fragili. E anche a sopportare le conseguenze che le elevate temperature potrebbero causare per i trasporti e per la disponibilità di acqua a causa della riduzione della portata del fiume Po.

Ma la collaborazione dei cittadini è sollecitata soprattutto per la prevenzione degli incendi, una vera piaga dei periodi di siccità. Il Sindaco di Rimini ha firmato un’ordinanza urgente: pulizia dei terreni - tagliare erba alta e sterpaglie - e stop ai roghi dopo le 11 del mattino e, comunque, solo in assenza di vento.

Chiunque avvisti principio di incendio è sollecitato a contattare subito il numero unico per le emergenze 112, perché la rapidità della segnalazione fa la differenza. Un invito ai cittadini chiamati a comportarsi con responsabilità e senso civico, nell’interesse di tutti e del territorio in cui viviamo.

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