Emilia Romagna: Bonaccini davanti alla Borgonzoni, Santelli in netto vantaggio in Calabria.

Le prime proiezioni Rai in Emilia Romagna danno Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra al 48,6%; Lucia Borgonzoni, sostenuta dall'alleanza di centrodestra, al 45,5 per cento. Seconda la stima della seconda proiezione del voto in Calabria sempre diffusa dalla Rai, il candidato Jole Santelli, sostenuta da tutto il centrodestra è al 50,9%. Pippo Callipo per il centrosinistra si ferma al 31,3%.

Alla chiusura dei seggi l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 67,67%, 30 punti in più rispetto al 37,76% della precedente consultazione di riferimento del 2014. L'affluenza per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 23, è stata del 44,32%: il dato è praticamente stabile rispetto al 44,16% della precedente consultazione di riferimento.



