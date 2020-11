Emilia Romagna: Bonaccini incontra sindaci, prefetti e presidenti province per discutere le nuove restrizioni

In Italia Emilia-Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono le quattro Regioni per cui l'Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio sull'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus, ritiene opportuno che siano da anticipare le misure più restrittive. Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss sulla base del report presentato martedì pomeriggio. Ieri in serata il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha incontrato virtualmente sindaci, prefetti e presidenti delle province per discutere l'adozione di restrizioni localizzate. Già oggi potrebbero arrivare nuove limitazioni tramite ordinanza regionale.