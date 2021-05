EMERGENZA SANITARIA Emilia-Romagna: calano i casi attivi, il 96% seguiti da casa

Sono 190 i nuovi positivi al Covid-19 in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, 488 i guariti. I casi attivi calano così a 15.762, 301 in meno rispetto a ieri. Oltre il 96% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono 99, 5 in meno rispetto a ieri.

Si registrano anche tre nuove vittime a Piacenza, Ravenna e Bologna. A Rimini sono 19 i nuovi casi, di cui 9 sintomatici, a fronte di circa 47 guarigioni. Proseguono intanto le vaccinazioni, con 2.628.733 dosi somministrate, di cui 964.877 seconde dosi, ovvero persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

