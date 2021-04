Emilia-Romagna: calano i ricoveri e le terapie intensive

Calano i ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti Covid dell'Emilia-Romagna ma i contagi giornalieri viaggiano ancora su 1.700. Si abbassa ancora l'età media dei contagiati, oggi a 41,7 anni.



In regione ci sono altre 35 vittime: tra queste un uomo di 40 anni nel Bolognese e diversi 60enni. Morta anche un'anziana di 107 anni nel Modenese. Nel bollettino di Pasqua la Regione comunica che i nuovi casi di coronavirus sono 1.700 su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (circa 10mila in meno rispetto ai giorni scorsi).









Tra le province Bologna è ancora quella col dato peggiore di nuovi casi: 403 più altri 22 del circondario Imolese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360, 6 in meno rispetto a ieri, 3.117 quelli negli altri reparti Covid, 63 in meno. Complessivamente i casi attivi ad oggi sono 72.188, il 95% in isolamento a casa. Le vaccinazioni proseguono: alle 14 risultano somministrate complessivamente 943.588 dosi, di cui 4.968 oggi. Sul totale 306.779 sono i pazienti immunizzati con due dosi.

A Rimini sono 107 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore.