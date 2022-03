SANITÀ Emilia Romagna: compie 30 anni il servizio di emergenza 118 Oggi coinvolge oltre 3.200 professionisti della sanità regionale e 21mila volontari. Solo nel 2021 quasi 475mila gli interventi effettuati da Piacenza a Rimini. Dalla Regione un impegno annuo di 180 milioni di euro

Emilia Romagna: compie 30 anni il servizio di emergenza 118.

Oggi nella sede della Regione Emilia Romagna la celebrazione di questo compleanno speciale, con la premiazione simbolica di 22 persone. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini hanno detto: “Un servizio straordinario e insostituibile, determinante per salvare vite umane. A tutte le donne e gli uomini del 118 va il grazie dell’intera comunità regionale”. Un logo dedicato, un video e un podcast con lo scrittore Carlo Lucarelli. Oltre 3.200 i medici e gli infermieri impegnati nel servizio, a cui si aggiungono 500 autisti soccorritori e quasi 21mila volontari: una squadra che, solo nel 2021, ha permesso di effettuare da Piacenza a Rimini quasi 475mila interventi e di soccorrere 490mila pazienti. La Regione finanzia ogni anno il 118 con circa 180 milioni di euro, di cui 105 destinati alle Aziende sanitarie per il personale, le centrali operative, l’Elisoccorso e le tecnologie, e 75 milioni destinati invece alle associazioni di volontariato convenzionate per i trasporti.

