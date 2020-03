Emilia-Romagna: crescono le guarigioni. 478 nuovi casi

Salgono a 4000 i positivi, 478 in più su ieri. Crescono meno, mentre – notizia positiva – crescono le guarigioni: 134. 1466 le persone con sintomi lievi, seguiti a casa; 223 in terapia intensiva. Nel dettaglio Rimini: 578 contagiati, 69 in più rispetto a ieri Purtroppo altri 50 decessi: in tutto, 396. Intanto l'Emilia-Romagna affronta l'emergenza ampliando i posti letto: 2480; 218 in più in un solo giorno e il commissario straordinario Sergio Venturi annuncia anche nuove forze sul fronte capitale umano, con 44 nuovi infermieri prossimi alla laurea. Ringrazia i volontari, chiede di sostenere tutti gli operatori sanitari con un appello forte all'identità del popolo emiliano e romagnolo.

Nelle Marche (dati ANSA): 1371 casi di positività, 812 solo nella provincia di Pesaro-Urbino. 708 i ricoveri in strutture sanitarie di cui 109 in terapia intensiva, 594 i pazienti con sintomi lievi che restano a domicilio. 24 le persone finora dimesse. I decessi aggiornati a ieri sono 69.





