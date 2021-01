Emilia Romagna da domenica in zona arancione: rinviate al 25 gennaio le lezioni in presenza per le scuole superiori

Dal 10 fino al 15 gennaio, 5 Regioni italiane passano in area arancione: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Sicilia e Calabria, secondo l'ultima ordinanza del ministro Speranza, che mercoledì poi riferirà alla Camera le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid. La curva ha ripreso a salire, secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto di Sanità: dal 15-28 dicembre l'indice di trasmissibilità Rt è di 1,03, in aumento da quattro settimane, e per la prima volta dopo 6 settimane, ha superato l'1. Il professor Locatelli si focalizza sul numero di vaccinazioni eseguite.





E a proposito di Europa, la commissione guidata da Ursula von der Leyen ha esteso il contratto con Pfizer per ulteriori 300 milioni di dosi, raddoppiando così la disponibilità. E' di 17.533 l'incremento sui casi totali, su 140mila tamponi. Del tutto stabili le terapie intensive (2.587), aumentano di 22 gli altri ricoverati Covid (23.313). Risalgono i decessi, 620 (77.911). L'Emilia Romagna, che giusto oggi ha destinato 3 milioni di euro di ristori economici alle discoteche, chiuse da mesi, e che visto l'aumento dei contagi ha deciso di rinviare al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza alle superiori, presenta 2.026 nuovi positivi (775 asintomatici), su oltre 15mila tamponi. 5 in più le terapie intensive (245), 10 in meno gli altri ricoverati per Covid (2.691). 80 i nuovi decessi, tra cui un 20enne a Bologna, 6 a Rimini (5 donne di 79, due di 82,89,97 anni e 1 uomo di 89 anni), dove i casi in più sono 234 (134 sintomatici).





Nuovi picchi assoluti di contagi e morti nel Regno Unito, 1.325 le vittime in 24 ore, il sindaco di Londra dichiara l'allerta e avverte che “il virus è fuori controllo”. Non se la passa meglio la Germania, a sua volta alle prese con un nuovo record di vittime: in un giorno 1.188 decessi e quasi 32mila casi. La Svezia invece cambia rotta, approvando una legge che conferisce nuovi poteri al governo per frenare la diffusione dei contagi: potrà chiudere negozi, centri commerciali, trasporti e imporre limiti al numero di persone ammesse in determinati luoghi pubblici.

Nel video gli interventi di Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di Sanità, e di Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di Sanità