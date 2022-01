Emilia Romagna: da lunedì parte l'autotesting, permetterà ai vaccinati di certificare la positività

In Emilia-Romagna, da lunedì, sarà in funzione la piattaforma di autotesting, che permetterà alle persone vaccinate con almeno due dosi, di certificare la propria positività al coronavirus e cominciare l'isolamento con un test antigenico rapido eseguito in autonomia e a domicilio - senza, quindi, dover necessariamente avvisare il medico di base per eseguire un ulteriore test -, registrando poi il risultato su un portale della Regione. La mole imponente dei contagi non permette infatti ad Ausl e farmacie, sottoposti ad un “lavoro micidiale” nella parole del presidente Bonaccini, a seguire tutti. Il caricamento dell’esito avverrà attraverso l’inserimento della foto con il risultato del test, la scelta del test usato dall’elenco di quelli validi, notizie sul comportamento da tenere in caso di comparsa di sintomi, quelle sul tipo di certificato che verrà inviato sul Fascicolo sanitario elettronico da parte dei Dipartimenti di sanità pubblica. Per eseguire un tampone fai da te potrà essere utilizzato solo uno dei test rapidi validi acquistati in farmacia. Nell'annunciare questa iniziativa, nei giorni scorsi, l'assessore regionale alla salute della Regione Raffaele Donini l'ha definita "un'alleanza fra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione del virus da subito e per alleggerire la sanità pubblica, permettendole di concentrarsi sulle vaccinazioni".