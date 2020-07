NUOVA ORDINANZA Emilia-Romagna: da oggi consentiti i viaggi in auto per persone non conviventi

Da oggi, nei bar dell'Emilia-Romagna, si potrà tornare a sfogliare i giornali e a giocare a carte, a patto di usare la mascherina e di mantenere il distanziamento. È quanto prevede una nuova ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna. Da oggi è inoltre nuovamente possibile viaggiare in auto per persone non conviventi, ma in due per ciascuna fila di sedili e indossando la mascherina. Consentita anche la riapertura delle saune. Via libera, con regole precise, alle vacanze 'comunitarie' per i ragazzi e adolescenti, dai 3 ai 17 anni, in case e campeggi. Inoltre, la Regione ha approvato le linee guida per la riapertura dei quartieri fieristici, prevista dal 15 luglio, e quindi delle fiere e rassegne organizzate al loro interno.



