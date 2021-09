Emilia-Romagna: dal 20 settembre la terza dose di vaccino, chiamata diretta delle Ausl

Sono già partite le prime convocazioni per la terza dose di vaccino anticovid ad alcune categorie di emiliano-romagnoli. In Regione si parte infatti con la terza dose da lunedì prossimo, 20 settembre. E c'è già una novità: non si dovranno più fare code davanti alla farmacia o prenotare online perché le persone appartenenti alle categorie per le quali è prevista la somministrazione verranno direttamente contattate dalle Aziende sanitarie.









Sono due i casi per i quali è prevista la terza dose del vaccino, con tempistiche di somministrazione diverse: per completare il ciclo vaccinale primario, perché in queste circostanze una dose addizionale è ritenuta necessaria per garantire un livello adeguato di risposta immunitaria; oppure - e in questo caso di parla di dose di richiamo o booster - per effettuare un richiamo dopo che il ciclo vaccinale primario è già stato completato, con l’obiettivo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria. La cosiddetta “dose booster” va somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima somministrazione ed è destinata alle persone a maggior rischio di sviluppare malattia grave per condizioni di fragilità (come i grandi anziani o i soggetti ricoverati nelle Rsa) ed eventualmente agli operatori sanitari a seconda del livello di esposizione al virus. La terza dose in questi casi serve a mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria.

La dose addizionale va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima ed è rivolta in via prioritaria ai soggetti trapiantati e immunocompromessi, tra cui ad esempio pazienti con patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi in trattamento e fino ai 6 mesi dalla sospensione delle cure, o ancora persone in dialisi e con insufficienza renale cronica grave. In cima alla lista di questa categoria ci sono i soggetti sottoposti a trapianto, gli immunodepressi, chi soffre di insufficienza renale che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario.