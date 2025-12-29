Emilia Romagna, dalla Regione 15 milioni per l'inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità

Emilia Romagna, dalla Regione 15 milioni per l'inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità.

La Regione Emilia-Romagna investirà quindici milioni per la formazione professionale delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato. Le risorse, destinate ai nove uffici provinciali - spiega una nota della stessa Regione - finanzieranno corsi per favorire l'accesso al lavoro di chi cerca occupazione, qualificare chi è già impiegato o ampliare le competenze professionali. I percorsi formativi spaziano dalla gestione di magazzini e casse di supermercati al servizio di pulizia, dalla ristorazione alla cura del verde, fino alla configurazione di sistemi informatici e alla gestione di informazioni turistiche.

"Orientamento, formazione e lavoro sono strumenti potenti di inclusione sociale - osserva nella nota l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia -. Mettiamo a disposizione interventi di sostegno per garantire la possibilità di partecipare con successo a qualunque offerta formativa approvata dalla Regione. Anche così sosteniamo il pieno diritto al lavoro di tutte e tutti". Le risorse saranno distribuite sui territori tenendo conto della numerosità e delle caratteristiche dell'utenza: 960.795 euro sono destinati alla provincia di Piacenza, 1, 6 milioni a Parma e Reggio Emilia, 2,1 milioni a Modena, 2,9 milioni a Bologna, 1,2 milioni a Ferrara e Ravenna, 1.4 milioni a Forlì-Cesena e 1,5 milioni a Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: