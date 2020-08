Emilia Romagna di nuovo maglia nera per il maggior aumento di contagi: seguono Lazio e Sicilia

Il punto sul Covid-19

L'Oms torna a parlare di coronavirus, e in particolare della seconda ondata in Europa che, a loro dire, “era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora. Questo virus – aggiunge l'Organizzazione – non è stagionale ma ha dimostrato che se si allenta la pressione ritorna”. A preoccupare, negli ultimi giorni, sono i rientri dalle vacanze all'estero, soprattutto dei più giovani, che tornano positivi. Gli ultimi focolai sono infatti dovuti a rientri da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. In corso di validazione anche nuovi test rapidi per il Covid, per nuovi e più ampi controlli in aeroporti e frontiere per chi entra in Italia da aree a rischio.

Allo Spallanzani di Roma sono tremila i candidati per il vaccino: si inizia a fine agosto. I nuovi positivi oggi sono 259, in calo rispetto ai giorni scorsi, ma aumenta il numero dei pazienti ricoverati: la maglia nera tra le Regioni spetta ancora all'Emilia Romagna, 39 i casi in più (con 22 asintomatici), seguita a ruota dal Lazio con 38. Preoccupa anche la Sicilia, a 32. 4 i decessi. A Rimini un solo caso in più, a Misano però chiuso anche lo storico Byblos per cinque giorni, causa assembramenti. Dal mondo arriva la notizia del primo giorno di scuola a Berlino, nonostante il virus abbia ripreso terreno in Germania, dove infatti infuria il dibattito sulle misure da adottare per arginare la diffusione del contagio. Nel giorno del suo 60esimo compleanno, Antonio Banderas sui social annuncia di essere positivo al coronavirus. E mentre in Spagna i ricoveri sono quadruplicati in un mese, negli Stati Uniti sono circa mille i decessi al giorno nell'ultima settimana, e in soli 17 giorni i contagiati sono passati da 4 a 5 milioni.