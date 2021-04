AGGIORNAMENTO Emilia-Romagna, diminuiscono i ricoveri; 38 i decessi di cui due a Rimini

Calano i ricoveri di pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna, con oltre 120 persone in meno nei reparti, ma in Regione si contano altre 38 vittime per questioni legate al coronavirus, di cui 2 a Rimini (una donna di 69 anni e un uomo di 82).

I nuovi casi giornalieri sono in linea con i giorni scorsi: si attestano a 1.789 su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,6%. L'età media si abbassa leggermente: 43,5 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 366 (-5 rispetto a ieri), 3.181 quelli negli altri reparti Covid (-117).

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 370 nuovi casi più 40 del comprensorio imolese. A seguire: Modena (274), Reggio Emilia (204), Rimini (194), Parma (177), Ravenna (154), Ferrara (141), Cesena (92), Forlì (86), Piacenza (57). I casi attivi sono 72.480 (-758 rispetto a ieri), il 95% dei quali in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le somministrazioni dei vaccini, alle 14 risultano inoculate complessivamente 932.364 dosi (di cui 7.554 oggi). Sul totale i cittadini ad oggi immunizzati con due dosi sono 304.476. Nessuna pausa ci sarà per le festività pasquali, fa sapere la Regione: gli operatori saranno attivi anche domani, domenica di Pasqua, e il giorno successivo, lunedì dell’Angelo.

