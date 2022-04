ASSESSORE SANITÀ Emilia-Romagna, Donini: “A ottobre vaccinazione di massa contro le varianti Covid”

Anziani e fragili da vaccinare ora con la quarta dose. Richiami per tutti con il preparato aggiornato contro le nuove varianti del Sars-Cov-2 nel prossimo autunno. Questi i prossimi step della fase di convivenza con il virus elencati a Rimini dall'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini a margine dell'inaugurazione della nuova Chirurgia pediatrica. "Nell'autunno verremo dotati, spero come sistema-Paese, quindi anche in Emilia-Romagna, di quei nuovi vaccini che dovrà poi rifare un po' tutta la popolazione - ha riferito Donini -, perché terranno conto anche di tutte quelle varianti che si sono susseguite nel corso di questi di questi due anni".

