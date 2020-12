CORONAVIRUS Emilia-Romagna e Marche tornano in zona gialla dal 6 dicembre Unica regione rossa resta l'Abruzzo. Scende l'indice di trasmissibilità del contagio in Italia, ma il numero dei morti è sempre abnorme

Le Regioni sono rammaricate per il metodo con cui è stato approvato il decreto con le regole per gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. Il presidente della Lombardia Fontana teme un'altra “grande fuga dal Nord” prima della chiusura del 21. “La musica è sempre la stessa – accusa il presidente del Veneto Zaia – il governo ci convoca, arriva un testo preconfezionato, lo approvano. La nostra voce non c'è”. Intanto il ministro della Salute Speranza conferma che l'indice di trasmissione del contagio, Rt, a livello nazionale è sceso a 0,91. La stessa cabina di regia conferma che gran parte delle Regioni è ora classificata “a rischio moderato”, anche se “l'incidenza rimane ancora troppo elevata per una gestione sostenibile”, e con una ordinanza il ministro cambia i colori dal 6 dicembre: Emilia Romagna, Marche, Puglia, Umbria, Friuli Venezia Giulia tornano gialle; Campania, Toscana, Valle D'Aosta, e Alto Adige passano da rosso ad arancione. Unica Regione rossa resta l'Abruzzo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Su oltre 212mila tamponi, è di 24.099 l'incremento odierno sui casi totali; calano di 30 unità le terapie intensive (3.567 totali) e di 572 i ricoverati Covid (31.200); sempre abnorme il numero dei morti, 814 (58.852 totali). In Emilia Romagna l'indice Rt regionale scende sotto 1, anche se alcuni indicatori tornano a salire, come i ricoveri. Sono 2.143 i nuovi positivi, con 1.017 asintomatici, su oltre 17.600 tamponi. Tre in più i ricoverati in terapia intensiva (248 totali), aumentano invece di 49 i pazienti negli altri reparti Covid (2.717). Calano lievemente i decessi da ieri, 63 in totale, 2 a Rimini, dove si contano anche 216 casi in più (115 sintomatici). Nelle Marche invece sono 105 i nuovi positivi a Pesaro Urbino.

E mentre diversi Paesi hanno già acquistato o opzionato fino a 10 miliardi di dosi dei vaccini anti Covid, i morti nel mondo hanno già superato la soglia del milione e mezzo. Negli Stati Uniti oltre 210mila nuovi casi di contagio in un giorno, e oltre 2.900 decessi. In Russia, che ha già annunciato l'inizio della campagna di vaccinazione, oltre 27mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 569 decessi, col totale di casi da inizio pandemia che supera i due milioni 400mila.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: