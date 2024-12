SALUTE Emilia-Romagna, eccellenza nella prevenzione sanitaria ma con criticità al Sant’Orsola La regione si conferma ai vertici nazionali per la qualità delle politiche di prevenzione, ma emergono problemi di accessibilità agli interventi nell'ospedale bolognese.

L’Emilia-Romagna si posiziona tra le migliori regioni italiane per la qualità del suo sistema sanitario, grazie a politiche di prevenzione che hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale. Come riportato da Repubblica Bologna, la regione ha eccelso in ambiti come screening, vaccinazioni e campagne di sensibilizzazione, dimostrando un impegno costante per la salute della popolazione.

Tuttavia, emergono criticità legate all’accessibilità agli interventi presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove si segnala un incremento delle liste di attesa. Questo problema, sottolinea il report, è in parte attribuibile alla crescente domanda di servizi, alle difficoltà organizzative post-pandemia e alla carenza di personale medico.

L'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, ha evidenziato che sono già in corso misure per affrontare queste difficoltà: il potenziamento delle strutture territoriali, la revisione dei protocolli operativi e un piano di digitalizzazione dei servizi, progettati per alleggerire il carico sugli ospedali e migliorare l’efficienza del sistema sanitario.

Nonostante questi ostacoli, l’Emilia-Romagna rimane un punto di riferimento per la sanità in Italia, ma le sfide attuali richiedono risposte rapide e incisive per mantenere gli standard elevati che caratterizzano la regione.

