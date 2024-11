REGIONALI Emilia-Romagna, Elezioni regionali: alle 23 ha votato il 35,77% degli elettori Emilia-Romagna 35,77%; percentuale Bologna 40,58%

Emilia-Romagna, Elezioni regionali: alle 23 ha votato il 35,77% degli elettori.

Alle ore 23 l’affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 35,77%. Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 31,56%, Parma 32,21%, Reggio Emilia 35,25%, Modena 36,60%, Bologna 40,58%, Ferrara 32,90%, Ravenna 38,52%, Forlì-Cesena 34,64%, Rimini 30,17%. Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto.

Le prossime rilevazioni saranno alla chiusura dei seggi, alle 15.00 del 18 novembre.

