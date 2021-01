Emilia-Romagna: Elly Schlein sollecita i ristori “per non cedere a usurai e criminalità"

Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, sollecita i ristori alle persone più colpite dalla pandemie, “anche per non cedere un centimetro agli speculatori, agli usurai, alle mafie e alla criminalità organizzata che in un momento così difficile per la comunità cercano sempre di insinuarsi", afferma Schelin nel corso della sesta edizione della Marcia della pace e dell'accoglienza di Bologna.





Quello appena iniziato – riporta l'agenzia Dire – dovrà essere "un anno di ricostruzione e di riscatto - continua Schlein - che però non può che passare dalle nuove consapevolezze che la pandemia ci impone. La prima di queste non può che essere l'importanza di tutelare la salute, individuale e collettiva". Missione, questa, di una “sanità pubblica che va rafforzata soprattutto nei presidi territoriali” che, per la vicepresidente della Regione, dovranno avere sempre più una distribuzione capillare.