EMERGENZA SANITARIA Emilia Romagna emette l'ordinanza anti assembramenti: negozi chiusi nei festivi Entra in vigore da sabato 14 novembre fino al 3 dicembre. A scuola stop lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato

In Italia c'è attesa per le nuove, eventuali zone arancioni o rosse, nelle quali dovrebbe rientrare anche l'Emilia Romagna. I dati Covid delle Regioni interessate saranno elaborati oggi, intanto però l'Emilia Romagna ha emesso questa mattina l'ordinanza con nuove restrizioni, che entrano in vigore da sabato 14 novembre fino al 3 dicembre: tra queste, nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l’aggiunta, nei festivi, dello stop ad ogni attività di vendita, escluse quelle necessarie dove comunque entrerà una sola persona alla volta.

Attività motoria si farà solo nelle aree verdi e comunque non nei centri storici o nelle vie affollate. A scuola sospese lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato. L’ordinanza viene presa in accordo con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, d’intesa con il ministro alla Salute, Roberto Speranza.



