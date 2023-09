Emilia-Romagna, Gentiloni: "Impegno della Commissione europea per il post-alluvione"

"Questa mattina come presidente della Provincia di Ravenna, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al sindaco di Faenza Massimo Isola e al presidente della Camera di commercio di Ravenna e Ferrara Giorgio Guberti, ho promosso un incontro istituzionale operativo sui temi dell'alluvione alla presenza del Commissario Europeo Paolo Gentiloni, con la partecipazione dei sindaci dei comuni della provincia, dei rappresentanti del tavolo provinciale per l'economia e l'impresa, delle organizzazioni sindacali e dei consorzi di bonifica". Lo spiega il sindaco di Ravenna e presidente Upi, Michele de Pascale.

Il commissario Gentiloni, prosegue il sindaco, ha sottolineato come l'alluvione che ci ha colpito abbia una dimensione europea e come sia stata considerata anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen uno dei due eventi catastrofici di maggior gravità (insieme al terremoto in Turchia) che si sono verificati nel 2023. Ha confermato che ora si tratta di dare un contributo europeo alla ricostruzione e al ristoro delle attività economiche". In questo senso "sono disponibili degli strumenti europei come il fondo europeo di solidarietà e il Pnrr nell'ambito della missione di difesa dell'ambiente dagli eventi provocati dal cambiamento climatico e della messa in sicurezza del territorio".

"A Faenza ho incontrato Sindaci, operatori economici e autorità provinciali e regionali. Impegno della Commissione europea per collaborare con il Governo e fronteggiare le conseguenze dell'alluvione. La Romagna tiene botta." ha scritto Gentiloni in un tweet.



