COVID-19 Emilia Romagna hub nazionale per la terapia intensiva Per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla situazione coronavirus in Regione aumentano di 507 i casi di positività. In crescita costante le guarigioni

Sono 19.635 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 507 in più rispetto a ieri, spiega il commissario per l'emergenza Sergio Venturi. A Rimini 26 i nuovi casi. I test effettuati in tutta la Regione hanno raggiunto quota 91.759, 5.875 in più rispetto alla giornata di ieri. Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 3.659 (+278), delle quali 1.934 riguardano persone “clinicamente guarite”.

Il numero totale di decessi sale a 2.481, 84 in più di ieri di cui due uomini a Rimini di 70 e 91 anni. Complessivamente 8.567 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi e continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva: 341 rispetto a 349 di ieri.

Da oggi inoltre l'Emilia Romagna è diventata hub nazionale per la terapia intensiva. Il progetto è stato presentato dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Con un investimento di oltre 26 milioni di euro prevede la nascita del Covid Intensive Care: 146 posti letto sempre disponibili. Una struttura a rete di supporto alle terapie intensive regionali, per fronteggiare tutte le situazioni previste e accogliere pazienti dagli altri ospedali nella fase di ritorno alle proprie funzioni ordinarie.



I più letti della settimana: