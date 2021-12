AGGIORNAMENTO Emilia-Romagna: il 73% dei pazienti in Terapia intensiva non è vaccinato

Emilia-Romagna: il 73% dei pazienti in Terapia intensiva non è vaccinato.

Sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+8 rispetto a ieri); l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 88 (quindi il 73%) non sono vaccinati, con un'età media 60,6 anni, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.334 (+29 rispetto a ieri). È quanto certifica il quotidiano aggiornamento della Regione.

7.088 i nuovi contagi, di cui 3.314 asintomatici. La percentuale dei nuovi positivi sui 57.953 tamponi fatti è del 12,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,5 anni. Dopo Ravenna, è Rimini la provincia con il maggior numero di nuovi contagi (904). Venti i decessi, di cui tre in provincia di Rimini: una donna di 86 anni e due uomini, di 56 e 80 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.244 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 68.324. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.869 (+5.787), il 97,9% del totale dei casi attivi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: