Emilia-Romagna: in calo ricoveri e nuovi contagi, salgono le guarigioni.

Dal bollettino regionale si apprende che in Emilia-Romagna sono 994 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 12.580 tamponi eseguiti. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive, sono 28 (-1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 678 (-106). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 16.523 (1.126 in meno rispetto a ieri), il 95,7% in isolamento a casa o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. In aumento anche il numero dei guariti, cresciuto di 2.115 unità. Cinque decessi da ieri, tra cui quello di un uomo di 49 anni nel Parmense.

