Emilia Romagna, in meno di un giorno già 90mila prenotati nella fascia 70-74enni

Sono già 90mila i cittadini tra i 70 e i 74 anni che in meno di una giornata si sono prenotati per il vaccino, nel primo giorno a loro riservato: un terzo del target totale dunque, nel giorno in cui il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha visitato l'hub vaccinale in fiera a Bologna, insieme al presidente Bonaccini. Oggi stesso le prime centinaia di somministrazioni, proprio nel capoluogo. In Regione più del 73% degli ultraottantenni ha ricevuto la prima dose, entro i primi di maggio la copertura sarà totale, ma entro aprile Bonaccini vuole aprire anche ai 60enni, “se all'Italia arriveranno le forniture previste – ha detto – 50 milioni entro giugno e 80 nel terzo trimestre, in Regione arriveremo a fare oltre un milione di vaccini al mese, immunizzando tutte le persone entro l'estate”.







E a proposito di estate, sempre Bonaccini chiede al ministro del Turismo di rigettare la proposta di isole covid-free, perché “non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre”. Sono 1.151 i nuovi positivi, il tasso sui tamponi eseguiti (12.899) è dell'8,9%, molto inferiore rispetto al 23% di lunedì scorso. Aumentano però i pazienti di terapia intensiva, lievemente (332, +2) e quelli negli altri reparti (2.756, +46). 31 i decessi, 3 nel Riminese (due donne, di 81 e 96 anni, e un uomo di 74 anni), dove si contano anche 128 casi in più (71 sintomatici). Nelle Marche appena 111 i positivi al Covid, causa pochi tamponi del fine settimana, così come contenute sono le nuove positività a Pesaro Urbino (+10) e Ancona (+55).