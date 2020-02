TURISMO Emilia-Romagna in vetrina al salone di Bruxelles

Dal 6 al 9 febbraio la Regione Emilia-Romagna promuoverà la propria offerta turistica al 'Salon des Vacances' di Bruxelles, l'evento internazionale più importante del settore. In uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna e ospitato in area Enit, saranno presenti 13 operatori regionali. Focus su tematiche sportive ed eco-turismo. Secondo l'Enit, l'Agenzia nazionale italiana del turismo, i viaggi dal Belgio in Italia sono aumentati del +28,6% nel 2019 rispetto al 2015 e del +1,3% sul 2018. Secondo le previsioni, il numero dei viaggi crescerà ancora del +2,2% nel corso del 2020 sull'anno precedente, quando raggiungerà quota 1,4 milioni.



