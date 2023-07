CRONACA Emilia Romagna: incidenti stradali, due ciclisti morti in poche ore A Longiano (Forlì-Cesena) e sulla strada della Cisa (Parma)

Due ciclisti sono morti in incidenti stradali a poche ore di distanza, in Emilia-Romagna. In mattinata a Longiano in provincia di Forlì-Cesena, un 85enne di Gambettola è finito contro un autobus, che aveva avuto un impatto con una macchina. Sono intervenuti carabinieri e 118. Ieri pomeriggio sulla strada della Cisa, in provincia di Parma, un 58enne in bici, originario di Fidenza, si è schiantato contro una moto, in località Pineta, verso il Monte Cassio. Anche il motociclista è rimasto ferito.

