Emilia-Romagna, indice Rt scende sotto l'1

Passati di poco i 70.000 casi di positività al Covid-19 in Emilia Romagna. Con 2.143 nuovi casi su più di 17.000 tamponi il rapporto in percentuale è ora del 12,1%. 46,5 anni, l'età media di nuovi contagiati. A dare speranza è il continuo calo dell'Rt, indice di trasmissibilità del virus, sceso ormai sotto l'1 nella regione. In seguito a 2.258 nuove guarigioni e 63 decessi, i casi attualmente positivi sono diminuiti di 178 rispetto a ieri, ma aumentano di 3 le terapie intensive divenute quindi 248. Troviamo invece la vicina provincia di Rimini al quarto posto nella Regione per numero di nuovi casi positivi. Da ieri un aumento di 216 casi, di cui una lieve maggioranza femminile. Rispetto a ieri, 230 nuove guarigioni e 2 decessi.