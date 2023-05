Emilia-Romagna, Indino: “Nel piano rilancio turismo manca l'intrattenimento”

Il ringraziamento per la "grande attenzione al nostro territorio" e per la "grande mobilitazione da parte di tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali" a partire dalla ministra del Turismo, "Daniela Santanché che ha dato impulso a questa iniziativa" ma "nel riportare attenzione alla proposta turistica romagnola mi spiace ancora una volta dover constatare che l'intrattenimento notturno non ha trovato spazio, così come negli spot dedicati all'Emilia-Romagna non si vedono i parchi tematici, altro fiore all'occhiello" dell'offerta romagnola. Così il vicepresidente di Confcommercio dell'Emilia Romagna con delega al turismo, Gianni Indino. "E dire - argomenta in una nota - che il cartellone degli artisti in arrivo sulla Riviera romagnola da qui alla fine dell'estate è di quelli da fare invidia all'Europa intera, con imprese che hanno investito milioni per metterlo in piedi: solo Ibiza può vantare un programma artistico dello stesso rilievo o quasi".

In occasione della presentazione della campagna promozionale dedicata all'Emilia-Romagna, sabato scorso, diversi sono stati gli esponenti di spicco scesi a Rimini oltre alla ministra Santanchè, tra gli altri l'amministratrice delegata di Enit Ivana Jelinic, e l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, cui, sottolinea Indino, "ho proposto l'idea di organizzare a Rimini una grande conferenza nazionale dedicata al turismo. Sarebbe un'opportunità importante per tutto il nostro territorio. Tutti hanno convenuto con me che sarebbe un segnale importante per tutto il comparto turistico e una ulteriore spinta alla ripartenza dell'Emilia-Romagna".