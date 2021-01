Emilia-Romagna: iniziano i saldi; Federmoda invita a spese consapevoli e sostenibili

Partono i saldi in Emilia-Romagna. L'auspicio di Federmoda è che il riposizionamento di quasi tutte le Regioni in fascia gialla possa far riprendere anche i consumi. "Gli effetti della pandemia - sottolinea Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio - hanno inciso profondamente non solo sul potere di acquisto delle famiglie, ma anche sullo stile di vita e di consumo, mettendo a durissima prova la tenuta del sistema del commercio di vicinato ed in particolare dell'intera filiera della moda”.





Per Borghi le vendite di fine stagione rappresentano “una grande opportunità di acquisto di prodotti di qualità a prezzi ribassati per i consumatori e un'importante iniezione di liquidità per gli operatori, che risulterà determinante per il futuro proseguimento dell'attività", rinnovando l'invito ai consumatori "a scelte d'acquisto sempre più consapevoli e sostenibili e quindi sotto casa, a chilometro zero, nei negozi di fiducia".

Borghi rileva che però questo potrebbe non bastare ed è quindi “quanto mai urgente che il Governo accompagni veramente le imprese del dettaglio moda, che hanno subito forti restrizioni e stanno pagando più pesantemente di altri l'impatto negativo della pandemia, con sostegni congrui alle effettive perdite superando la previsione del parametro del terzo del fatturato ed un credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino perché, altrimenti, i danni subiti non saranno più recuperabili, con conseguenze sulla filiera della moda ed il made in Italy".