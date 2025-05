Emilia-Romagna interrompe relazioni istituzionali con Israele

La Regione Emilia-Romagna interrompe ogni forma di relazione istituzionali con il governo di Israele. Lo ha annunciato il presidente Michele de Pascale in una lettera inviata ai componenti della giunta e ai dirigenti di Viale Aldo Moro. Chiede di interrompere "i rapporti anche con tutti i soggetti riconducibili al Governo che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato", così scrive. L'Emilia-Romagna ha in corso, da anni, numerosi progetti di cooperazione con realtà israeliane.