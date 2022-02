Emilia Romagna, l'assessore Donini: "Presto in zona bianca"

L'Rt regionale è sotto l'1, a 0,7, e calano incidenza e pressione ospedaliera. L'assessore Donini ha fatto il punto sulla pandemia in Commissione, partendo dall'ottima campagna vaccinale: quasi il 95% dei cittadini over 12 è vaccinato con almeno una dose, oltre il 93% ha completato il ciclo. E la Regione tornerà presto in zona bianca, anticipa. “Si profila – ha detto – un mantenimento della curva al ribasso sia per quanto riguarda i contagi che i ricoveri”. Sono 2.898 i nuovi positivi, per un'incidenza dell'8,1%. Calano di 3 le terapie intensive e di 144 i ricoveri. 27 i decessi, nessuno in provincia di Rimini dove i casi in più sono 319.

In Italia da oggi Green pass rafforzato obbligatorio per gli over 50 in tutti i posti di lavoro, le previste manifestazioni di protesta sono state per lo più un flop, sia ieri sia oggi. Il sottosegretario alla Salute Costa inoltre dice che l'eliminazione del certificato verde il 31 marzo “è uno scenario possibile”. Obiettivo del governo, ha aggiunto, è riportare alla normalità il Paese, senza più rinnovare lo stato d'emergenza. Intanto l'incremento odierno è di oltre 70mila (70.852, incidenza al 10,1%); 448 i ricoveri in meno, calano di 54 le terapie intensive, l'unico dato in crescita è sempre quello dei decessi, 388 da ieri.

Nel mondo, mentre il Vietnam propone la riapertura del Paese ai turisti internazionali e l'abolizione di quasi tutte le restrizioni ai viaggi dal 15 marzo, dunque tre mesi prima del previsto, in Giappone c'è un nuovo record di morti nelle ultime 24 ore, 236, il più alto da inizio pandemia. Da inizio 2022 il Paese ha oltre cento decessi al giorno causa Covid, soprattutto tra gli anziani.