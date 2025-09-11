INCLUSIVITÀ Emilia Romagna, la Garante dei minori Claudia Giudici incontra l'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze per parlare di bullismo Giudici consegnerà una relazione all'Assemblea legislativa per orientare le politiche giovanili

50 giovani tra gli 11 e i 17 anni e un solo obiettivo: lottare contro le discriminazioni. La Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza Claudia Giudici ha ascoltato le esperienze negative vissute dai partecipanti dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze. "Avere un confronto con loro, con i loro punti di vista, dare loro uno spazio di espressione, credo che sia importante per riconoscere a questi ragazzi il diritto di prendere parte ed esprimersi sulle questioni e le priorità che li riguardano" ha detto la Garante Giudici.

L'incontro è partito dai vissuti personali dei ragazzi, che hanno parlato di discriminazioni di genere, origine e religione di cui sono stati vittime. "Siamo in una società abilista - ha detto Agata Vincenzi, partecipante dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze - e questo è anche un senso di discriminazione. Basta cambiare corrente di pensiero e essere un po' meno sulla linea dritta. "Da quando mi sono iscritto all'Assemblea - ha confessato Sekou Leao Junoir Kourouma, partecipante dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze - non mi sono mai sentito così. Mi sono fatto dei nuovi amici e mi sono trovato bene".



Dalle cause alle soluzioni. In un'analisi con la tecnica dell’albero del cambiamento i ragazzi hanno parlato di radici, che rappresentano i pregiudizi, del tronco, le esperienze vissute, e delle foglie che simboleggiano il documento, la parte propositiva del progetto. Tra i motivi delle discriminazioni il bullismo, la poca empatia e gli stereotiopi. La scuola, il luogo dove le discriminazioni sono più frequenti, ma anche quello più adatto per prevenirle. Durante la riunione i partecipanti hanno riflettuto su alcune raccomandazioni che la Garante Giudici presenterà in una relazione all'Assemblea legislativa per orientare le politiche giovanili.

Nel servizio le interviste a Claudia Giudici, Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza; Agata Vincenzi e Sekou Leao Junoir Kourouma, partecipanti dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze

