Emilia Romagna: la Regione stanzia 1 milione e 250 mila euro per far fronte all'emergenza

Ancora problemi in Emilia Romagna. A Budrio, nel Bolognese, una nuova esondazione dell'Idice ha determinato l'evacuazione immediata delle strade in prossimità degli argini. Il nuovo innalzamento del livello del fiume è stato provocato dalle piogge della notte. La fuoriuscita di acqua dalla 'falla' sembra essere di portata inferiore a quella di due giorni fa. Al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Immediato l'intervento della Regione per far fronte all'emergenza, attraverso un ulteriore stanziamento di 1 milione e 250 mila euro attingendo i fondi dal proprio bilancio.

In mattinata, l’assessore alla Protezione Civile, Paola Gazzolo ha partecipato al briefing con tutti i Servizi territoriali per fare il punto della situazione. Nella notte gli idrometri hanno rilevato apporti elevati di pioggia sui bacini di Reno, Secchia e Panaro che fanno confermare anche per oggi il quadro di allerta rossa nella pianura di Bologna, Ferrara e Ravenna e arancione nella quasi totalità del restante territorio regionale. Sull’Appennino bolognese e modenese in due giorni sono caduti fino a 100 mm di pioggia.



