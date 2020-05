Emilia-Romagna: le parole della Fase 2 saranno "responsabilità e rispetto"

I dati dell'Emilia-Romagna in linea con quelli di ieri. Il commissario Venturi nell'ultimo incontro streaming ha salutato tutti.

Di coronavirus si continua a morire: 3 decessi a Rimini, 30 nell'intera Regione Emilia-Romagna. I contagi, invece, restano sempre sotto la soglia di guardia: 12 in più a Rimini, 121 a livello regionale. Ed è sui risultati ottenuti dalla Regione, che si sofferma il commissario per l'emergenza nel corso del suo ultimo collegamento streaming, appuntamento molto seguito in questi mesi d'emergenza tanto che è stato dedicato a Sergio Venturi un gruppo spontaneo di fan su Facebook. Particolarmente apprezzato il fatto che non si sia mai limitato ad elencare dei numeri: forte di una competenza scientifica e di una precedente esperienza politica, ha tentato di delineare in uno scenario di incertezza generale un quadro statistico e sanitario preciso, e lo ha fatto con sobrietà, chiarezza ed umanità. Ed anche oggi si è soffermato su un dato importante, quello delle nuove guarigioni: 420 oggi, 15.491 in totale, “una delle Regioni con il differenziale più alto rispetto ai casi attivi, che continuano a calare: -329". “Siamo nella fase due, ha detto salutando tutti, giornalisti, i suoi collaboratori, i sindaci ed i cittadini. E ribadendo un invito in due parole “abbiate responsabilità e rispetto” Non prevede un'altra ondata epidemica ma afferma “nell'eventualità siamo più attrezzati per affrontarla: i cittadini hanno compreso le abitudini di igiene personale e l'esigenza del distanziamento sociale”. “Ringrazio tutti, anche la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato in questi mesi”. A voi auguro buona vita: ed abbiate fiducia nel futuro. Senza questo a nulla valgono “aiuti di Stato o dall'Europa”

Nel video le parole del commissario Venturi