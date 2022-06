Emilia-Romagna: lieve calo ricoveri, oltre 2mila nuovi casi, 11 morti

Un lieve calo nei ricoveri per Covid-19 mentre le nuove infezioni di coronavirus sono 2.117 in Emilia-Romagna su oltre 12.500 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione che registra altri 11 decessi, fra i quali quello di un uomo di 64 anni. Dall'inizio della pandemia sul territorio i casi complessivi di Sars-Cov2 sfiorano un milione e mezzo di persone. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 25 (-5 rispetto a ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 671 degenti (-5). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 16.791 (+1.042), il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare.