Emilia Romagna, meno casi ma più ricoveri

In Emilia-Romagna torna a calare il numero di contagi giornalieri di coronavirus ma aumentano i ricoveri e si contano altri 41 morti - tra cui un cinquantenne nel Parmense - che portano il totale a 7.887 vittime da inizio epidemia in regione. Dal bollettino emerge che nelle ultime 24 ore sono stati 1.818 i nuovi casi di positività sulla base di 14.387 tamponi. Età media 46 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (5 in più rispetto a ieri), 2.657 quelli negli altri reparti Covid (8 in più). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.655 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 113.473. I malati effettivi sono 56.628. Bologna la provincia con più contagi giornalieri, 476.

Cresce invece il numero dei nuovi positivi nella provincia di Rimini: 302 nelle ultime 24 ore. Sono tre le vittime: si tratta di uomini di 78, 87 e 89 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 17.