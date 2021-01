COVID-19 Emilia Romagna, meno casi ma più ricoveri. Scende il tasso di positività in Italia Balzo in avanti di Rimini, più di 300 casi in più

In Emilia-Romagna torna a calare il numero di contagi giornalieri di coronavirus ma aumentano i ricoveri e si contano altri 41 morti - tra cui un cinquantenne nel Parmense - che portano il totale a 7.887 vittime da inizio epidemia in regione. Dal bollettino emerge che nelle ultime 24 ore sono stati 1.818 i nuovi casi di positività sulla base di 14.387 tamponi. Età media 46 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (5 in più rispetto a ieri), 2.657 quelli negli altri reparti Covid (8 in più). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.655 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 113.473. I malati effettivi sono 56.628. Bologna la provincia con più contagi giornalieri, 476.

Cresce invece il numero dei nuovi positivi nella provincia di Rimini: 302 nelle ultime 24 ore. Sono tre le vittime: si tratta di uomini di 78, 87 e 89 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 17.

Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Dopo l'impennata degli ultimi due giorni, torna a scendere il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% di ieri. Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.



