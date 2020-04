Emilia-Romagna: misure prorogate al 3 maggio, restano restrizioni ulteriori per Rimini

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che conferma le misure restrittive già in vigore in Regione fino al 13 aprile, prorogandole al prossimo 3 maggio. In linea con le disposizioni nazionale, riaprono librerie, rivendite di articoli di cartoleria e negozi di abbigliamento per bambini e neonati su tutto il territorio regionale, ma NON nelle province di Rimini e Piacenza, nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, dove restano tutte le limitazioni ulteriori.

Per quanto riguarda Rimini, confermato anche il piano di riorganizzazione della mobilità viaria provinciale, per rafforzare i controlli sugli spostamenti. In vista delle feste del 25 aprile e del 1 maggio, decisa la riapertura domenicale dei supermercati, a partire da domenica prossima 19 aprile, per evitare eccessi di affluenza nei restanti giorni. Prossime festività, 25 aprile e 1 maggio, che vedranno chiuse tutte le attività di vendita, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburanti.

