CRONACA Emilia-Romagna: morto ex presidente di Regione, Antonio La Forgia

Emilia-Romagna: morto ex presidente di Regione, Antonio La Forgia.

Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna è morto all'età di 78 anni. Era in sedazione profonda dalla notte tra lunedì 6 e martedì 7 giugno, percorso scelto - con consenso informato - dopo un anno e mezzo affetto da un tumore. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico.

L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha detto: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Antonio la Forgia a cui ero legato da sentimenti di autentica amicizia. Ho fatto con lui numerosissime chiacchierate, spesso ci siamo sentiti al telefono e non abbiamo mai interrotto il nostro lungo rapporto. Ricordo con affetto e commozione i giorni in cui abbiamo condiviso la costruzione del progetto politico che poi è confluito nell'Ulivo, il confronto con lui è stato sempre arricchente sul piano culturale e su quello politico, al quale Antonio ha contribuito tanto. Sentiremo molto la sua assenza e mancherà la sua vivace e creativa intelligenza. Il mio pensiero affettuoso va alla moglie e alla sua famiglia".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: