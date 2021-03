COVID-19 Emilia-Romagna: netta contrazione delle nuove positività, ma preoccupano i decessi Nel Riminese 5 vittime. Il punto sul Covid in Italia e in Europa: dove resta centrale la questione vaccini

La notizia positiva è il deciso calo di nuovi casi in Emilia-Romagna: meno di 1.200; 118 nel Riminese, dove si registrano tuttavia 5 decessi. Ed è questo, oggi, il dato che preoccupa; 67, in Regione, le vittime nelle ultime 24 ore. Per il resto cala il numero dei ricoveri; mentre prosegue la campagna di immunizzazione, con la somministrazione fino ad ora di circa 850.000 dosi. Al via dal 12 aprile – in tutto il territorio emiliano-romagnolo -, le prenotazioni per la fascia d'età dai 70 ai 74 anni. Su scala nazionale l'obiettivo – indicato dal Commissario straordinario all'emergenza, Figliuolo – è vaccinare l'80% della popolazione entro fine settembre. Questa mattina è stato il turno del Premier Draghi e della moglie, con la somministrazione del siero AstraZeneca.

Iniziate, intanto, a Genova, le vaccinazioni in farmacia. E mentre in Sicilia è bufera - per un'inchiesta sull'alterazione dei numeri del Covid, per evitare il passaggio in zona rossa -, il Ministro della Salute Speranza firma un'ordinanza che dispone fino al 6 aprile, per arrivi e rientri da Paesi dell'UE, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Dure le reazioni di Federalberghi e tour operator. Intanto sono circa 16.000, in Italia, i nuovi casi; il tasso di positività scende al 5,3%; lieve contrazione dei ricoveri in terapia intensiva. Sale invece il numero dei decessi: 529 nell'ultimo bollettino. La Francia, nel frattempo, è alle prese con una forte recrudescenza del virus, tanto che Macron potrebbe annunciare già domani una nuova stretta. Tutt'altra situazione in Gran Bretagna. Ieri zero decessi e si stima il calo del 90% delle morti fra gli anziani a marzo, a conferma dell'effetto di una campagna di vaccinazione rapida ed efficace. Non è così nei Paesi UE, tanto che l'Austria sta trattando con la Russia l'acquisto di un milione di dosi di Sputnik.

